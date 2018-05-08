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08.05.2018 09:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале девочки застряли на отколовшейся льдине

Текст: Татьяна Воробьева

В Свердловской области трех девочек вызволили свердловские спасатели с отколовшейся льдины. ЧП произошло накануне на городском пруду в Кушве.

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Тревожное сообщение поступило в экстренные службы региона в 21.21 по местному времени. Девочки - две сестры 12 и 9 лет, а также их подруга восьми лет решили прогуляться по льду, не понимая, как он опасен: его толщина еще довольно большая (15-20 сантиметров), но структура очень пористая и непрочная. Льдина оторвалась, и дети оказались отрезаны от берега.

"Чтобы добраться до льдины, на которой находились девчонки, пришлось по горло в ледяной воде, ломая пористый лед, пробираться около 40 метров", - рассказал начальник караула 206 пожарно-спасательной части Александр Вырупаев.

С помощью веревки и лестницы-палки пожарные по очереди снимали с льдины девочек и на руках переносили на берег.

Как сообщила глава пресс-службы МЧС Свердловской области Наталья Зырянова, у детей диагностировано переохлаждение. Их доставили в больницу и после осмотра отпустили домой.

За спасение детей начальник караула Александр Вырупаев и пожарный Алексей Новиков будут представлены к государственной награде.

Кстати

В этом мае это уже второе происшествие с детьми на водоемах области: 3 мая в реке Исток у коллективного сада "Авиатор" утонула полуторагодовалая девочка, отставшая без присмотра.

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