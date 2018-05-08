На Урале элитную одежду попытались завезти под видом ниток

В Екатеринбурге пресекли нелегальную поставку дизайнерской одежды и обуви. Элитные товары стоимостью в несколько миллионов рублей попытались ввезти как нитки и ткани из Азербайджана, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Сотрудники таможни и ФСБ выяснили, что данные в декларации могут быть недостоверными. При досмотре информация подтвердилась: в коробках вместо копеечных мотков с нитками и тюков ткани была крупная партия обуви и одежды известного бренда, общую стоимость которой оценили в 26 миллионов рублей.

Получателем ценного груза значилась екатеринбургская логистическая компания-посредник. Продавать товары планировалось как в самом Екатеринбурге, так и в магазинах Санкт-Петербурга, Москвы и Краснодара.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ. За уклонение от уплаты таможенных платежей представителям фирмы грозит до пяти лет лишения свободы. По решению суда товары переданы в региональное управление Росимущества", - передает пресс-служба Уральского таможенного управления.