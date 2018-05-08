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08.05.2018 19:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Екатеринбургом загорелся цех по производству бумаги

Текст: Татьяна Воробьева

В городе Арамиль - в 26 километрах к юго-востоку от Екатеринбурга - загорелся цех по производству бумажных изделий. "Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожар", - рассказали "РГ" в пресс-службе главка МЧС Свердловской области.

В Смоленске загорелся колбасный цех площадью 3500 метров

На месте происшествия работает 10 спецмашин и 25 спасателей.

Пожарные пытаются локализовать огонь. Существует угроза распространения пламени на соседнее здание. Для борьбы с огнем из Екатеринбурга и Сысерти выдвинулись дополнительные подразделения.

К этому моменту информации о пострадавших и погибших не поступало.

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