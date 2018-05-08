СК возбудил дело в отношении военных прокуроров с Украины

Все они подозреваются в совершении преступления по статье "привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления" (часть 2 статьи 299 УК РФ).
Следователи выяснили, что правоохранительные органы Украины незаконно возбудили уголовные дела в отношении 19 судей Конституционного суда РФ. Ранее эти судьи приняли постановление, признающее договор между Российской Федерацией и Автономной Республикой Крым и городом Севастополем (о присоединении полуострова Крым и Севастополя к России) соответствующим Конституции РФ. Украинские же военные прокуроры усмотрели в их действиях "умышленные действия, направленные на изменения границ Украины".
"Приймачок и другие сотрудники не могли не осознавать, что действия российских судей не содержат признаков какого-либо преступления, а напротив, их решения принимались в соответствии с нормами отечественного и международного права", - подчеркнула Светлана Петренко.
Следственным комитетом в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательств по указанному уголовному делу.