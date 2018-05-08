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08.05.2018 13:14
Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело в отношении военных прокуроров с Украины

Текст: Иван Петров
Сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении замначальника отдела Главной военной прокуратуры Генпрокуратуры Украины Вадима Приймачка. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По ее словам, дело будет расследоваться главным следственным управлением СК. По нему в качестве подозреваемых проходят и иные сотрудники военной прокуратуры Украины.

Все они подозреваются в совершении преступления по статье "привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления" (часть 2 статьи 299 УК РФ).

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Следователи выяснили, что правоохранительные органы Украины незаконно возбудили уголовные дела в отношении 19 судей Конституционного суда РФ. Ранее эти судьи приняли постановление, признающее договор между Российской Федерацией и Автономной Республикой Крым и городом Севастополем (о присоединении полуострова Крым и Севастополя к России) соответствующим Конституции РФ. Украинские же военные прокуроры усмотрели в их действиях "умышленные действия, направленные на изменения границ Украины".

"Приймачок и другие сотрудники не могли не осознавать, что действия российских судей не содержат признаков какого-либо преступления, а напротив, их решения принимались в соответствии с нормами отечественного и международного права", - подчеркнула Светлана Петренко.

Следственным комитетом в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательств по указанному уголовному делу.

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