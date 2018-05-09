В Магадане спасены рыбаки с треснувшей льдины

Рыбаков с непрочного льда в бухте Нагаева спасли специалисты ГУ МЧС по Магаданской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Из-за сильной приливной волны лед треснул, в любую минуту мог произойти отрыв льдины. На момент поступления сигнала большая часть рыбаков покинула опасную зону, но семерым требовалась помощь в эвакуации.

К моменту оказания рыбакам помощи, к счастью, не произошло отрыва льдины. Они были эвакуированы, медицинская помощь никому не потребовалась. Для спасения было привлечено семь человек личного состава и три единицы техники.

В операции были задействованы силы и средства поисково-спасательных служб Магаданского гарнизона: Государственной инспекции по маломерным судам, поисково-спасательной службы Магадана и Магаданского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда. Службами был использован специальный катер на воздушной подушке "Хивус".