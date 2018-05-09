В Красноярском крае задержан глава Богучанского района

Глава Богучанского района Красноярского края задержан в ходе следственных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

Других подробностей пока нет: причины и обстоятельства ареста обещают раскрыть позже.

По неофициальной информации, интерес силовых структур к главе района может быть связан с коррупционными фактами, касающимися махинаций с землей, недвижимостью и лесом.

Добавим, что сейчас готовится предстать перед судом глава другого района Красноярского края - Бирилюсскогою Чиновника обвиняют в халатности.