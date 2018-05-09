В Невинномысске пообещали 200 тысяч рублей за поимку вандалов

Глава города Невинномысска Ставропольского края Михаил Миненков пообещал премию в 200 тысяч рублей человеку, который поможет найти хулиганов, разбивших пост экстренной связи "Гражданин - Полиция".

Инцидент произошел в Невинномысске 2 мая около пяти часов утра. Подросток ногами выломал систему экстренной связи "Гражданин - Полиция".

Станция находилась в самом центре города, на бульваре Мира напротив Дворца культуры химиков. Четверо подростков, участвовавших в акте вандализма, попали на запись камеры наблюдения.

- 200 тысяч рублей лично даю тем, кто найдет этих вандалов. Помогите друзья, пожалуйста, - написал Миненков на своей странице "ВКонтакте".

Ущерб, нанесенный системе экстренной связи, составил порядка 280 тысяч рублей. Средства на приобретение и установку системы были выделены главой Невинномысска из резервного фонда города, чтобы обеспечить дополнительную безопасность местных жителей.