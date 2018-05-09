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09.05.2018 13:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане четыре человека погибли в ДТП с тремя авто

Текст: Ирина Варламова

В Махачкале столкнулись три автомобиля. В результате крупного ДТП четыре человека погибли, пятеро тяжело ранены, сообщила "РГ" пресс-секретарь регионального минздрава Залина Муртазалиева.

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- Авария произошла рано утром в поселке Агыч-аул, это пригород Махачкалы. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли на месте происшествия. Пятеро пострадавших госпитализированы в городские больницы. Трое человек, среди которых двое детей, находятся в тяжелом состоянии, - уточнила представитель ведомства.

По сообщению пресс-службы МВД по Республике Дагестан причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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