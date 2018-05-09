В КБР полицейский насмерть сбил на дороге двух девочек

ГУ МВД по Кабардино-Балкарской Республике выясняет обстоятельства дорожной аварии в городе Прохладном, где полицейский насмерть сбил двоих детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации правоохранителей, ДТП произошло накануне около 15.20. Мужчина, находившийся за рулем машины, сбил переходивших дорогу двух сестер четырех и 11 лет. Причем на обочине их ждала мать.

- В ходе выяснения обстоятельств ДТП установлено, что дети пересекали проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, а также что участником ДТП был сотрудник полиции. Уже известно, что водитель не нарушал скоростной режим и управлял транспортным средством в трезвом состоянии, - отметили в пресс-службе ведомства.

По факту ДТП назначена служебная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Руководство МВД республики выразило семье погибших свои соболезнования.