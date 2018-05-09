В Вологде акробатка упала с высоты во время выступления

В Вологде во время концерта ко Дню Победы воздушная гимнастка сорвалась с высоты. Девушку экстренно госпитализировали.

Как сообщил на своей странице социальной сети "Вконтакте" мэр города Сергей Воропанов, несчастный случай произошел в спортивном комплексе "Вологда". Акробатка упала с высоты более трех метров.

Пострадавшая рухнула на спину. К счастью, позвоночник не пострадал. Врачи диагностировали у гимнастки сотрясение мозга. Несколько дней она проведет в больнице.

Свидетелями несчастного случая стали сотни вологжан. Сейчас жители города и артисты пытаются разобраться, из-за чего упала гимнастка. По предварительным данным, девушка выполняла трюки без страховочного троса.