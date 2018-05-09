В Челябинске оглашен первый приговор по делу о целой цепочке афер, связанных с деятельностью строительно-хозяйственного кооператива "Родничок", который оставил без жилья и денег около двухсот челябинских семей. Следствие установило, что дольщиков обманули трижды: сначала просто растратили их деньги, затем провели двойную продажу квартир и начали сбор средств на строительство совсем уж "виртуального" дома. Однако реальное наказание назначено пока только по одному, причем самому скромному, эпизоду.

На скамье подсудимых оказалась челябинская предпринимательница Людмила Чернякова, в 2007 году сменившая на посту первого руководителя "Родничка" Владимира Плешакова, к которому до сих пор немало претензий.

По данным прокуратуры области, именно он приложил руку к хищению средств, переданных "Родничку" другим кооперативом - ЖСК "Дом". На эти деньги по заключенным между компаниями инвестиционным договорам "Родничок" должен был построить два жилых дома по улице Островского в Челябинске. Однако Плешаков вместе с руководителем ЖСК "Дом" Алексеем Шаминым и риелтором Игорем Семеновым в 2005-2008 годах похитили 70,5 миллиона рублей. Для этого деньги пайщиков "Дома" перевели в векселя и "распилили" на троих в следующей пропорции: Шамину досталось 23,9 миллиона, Плешакову - 15,8, а Семенову - 11,4.

По-видимому, на этом Плешаков счел свою миссию по строительству домов выполненной. В дело вступила Людмила Чернякова, которая не придумала ничего лучшего, как закрыть финансовую брешь новым сбором денег на строительство, уже начатое на средства пайщиков "Дома".

Как отмечается в материалах дела, новые договоры долевого строительства оформлялись в соответствии с требованиями закона. В итоге при раздаче квартир с носом остались пайщики ЖСК "Дом", об обязательствах перед которыми предпринимательница напрочь забыла. По данным прокуратуры, 120 человек понесли убытки на сумму более 175 миллионов рублей. В число потерпевших попали и два дольщика "Родничка", квартиры которых по умыслу или недосмотру проданы дважды. Ущерб - еще три миллиона.

Аппетит приходит во время еды, и скоро бизнес-леди в нарушение закона "Об участии в долевом строительстве" начала заключать договоры и на квартиры в доме, который не планировался даже на бумаге. При отсутствии землеотвода, проекта и разрешения на строительство она пообещала возвести многоэтажку на участке с ветхо-аварийным жильем. И ввела в заблуждение еще 17 дольщиков, принесших в кооператив более 15,7 миллиона рублей.

Перспективы уголовного дела о масштабном обмане пайщиков пока туманны, а дело о растрате и вовсе прекращено за истечением срока давности

Именно эта последняя история и стала предметом разбирательства в Курчатовском суде Челябинска, квалифицировавшем действия предпринимательницы по статье о мошенничестве в крупном и особо крупном размере.

- Установлено, что подсудимая частично возместила ущерб только двум потерпевшим, вернув им 50 и 100 тысяч рублей, - сообщила консультант суда Наталья Наумова. - Еще 15 дольщикам удалось возвратить вклады после введения процедуры внешнего наблюдения - за счет имущества кооператива. Однако средства в размере 550 тысяч рублей не возвращены до сих пор. Между тем Чернякова категорически не признала вину, сообщив, что между ней и потерпевшими существовали только гражданско-правовые отношения, а квартиры она не смогла предоставить по причине банкротства фирмы.

С учетом частичного возмещения ущерба, преклонного возраста и хронических заболеваний, в связи с которыми подсудимая перенесла ряд операций и получила инвалидность, суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Между тем перспективы уголовного дела о гораздо более масштабном обмане пайщиков "Дома" на 175 миллионов рублей пока туманны. Как удалось выяснить "РГ", суд трижды (в 2013-м, 2015-м и 2016 годах) возвращал его в прокуратуру "в связи с выявленными нарушениями УПК РФ". После вмешательства областного суда дело наконец-то приняли к производству. Однако в настоящее время слушания по нему приостановлены из-за болезни подсудимой.

А дело криминального трио Шамина, Плешакова и Семенова о растрате 70 миллионов рублей и вовсе прекращено за истечением десятилетнего срока давности, предусмотренного законом для такого рода преступлений. Его тоже возвращали в прокуратуру и поочередно рассматривали в трех районных судах Челябинска, пока не вышли сроки. Иски потерпевших оставлены без рассмотрения. Удалось ли им вернуть деньги в порядке гражданского судопроизводства, выяснить не удалось.

Кстати

Прокуратура Челябинской области потребовала ужесточить наказание экс-директору строительной компании "Гринфлайт" Сергею Мануйлову, приговоренному к 2,5 года лишения свободы за обман четырех тысяч дольщиков микрорайона "Академ Риверсайд" на сумму более 10 миллиардов рублей. Для заключившего сделку со следствием и давшего показания на своих партнеров Мануйлова гособвинение просило 4,5 года лишения свободы. Однако суд посчитал это наказание чрезмерно суровым. Иски потерпевших также оставлены без рассмотрения.