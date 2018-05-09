После тотальных проверок торговых центров на пожарную безопасность по всей России приостановлена работа двух десятков объектов. В Тюмени судебные приставы опечатали торговый дом "Центральный". Итоги его ревизии не совсем типичные. Грубейшие нарушения пожарных нормативов и правил были выявлены здесь несколько лет назад, вот только устранять их бизнес не спешил, даже после драмы в Кемерово. Теперь надзорные структуры проявили-таки твердость.

Напоминающий муравейник торговый дом в центре Тюмени не начнет работать, пока не будут устранены все нарушения. А их контролеры насчитали свыше сотни. Фото: Виктория Ющенко/РГ

Фундамент шестиэтажного здания заложили, когда областные власти решили закрыть "позорящий Тюмень" уличный вещевой рынок в самом центре города. Лавочникам и лотошникам предложили стать дольщиками - выкупить будущие площади. Согласились свыше ста предпринимателей. В начале 2007-го торговый дом площадью 12 тысяч квадратов торжественно открыли.

Со временем здесь разместились несколько сотен магазинов и магазинчиков, кафе, сервисы, офисы. По концентрации торгующих на единицу площади "Центральный" остался тем же рынком, только стал опрятным, теплым, высотным. Не у всякого покупателя выдерживали нервы при посещении сей скученной розницы: сложно сориентироваться в проходах, напоминающих лабиринты, найти выход с этажа. Новички часто блуждают. Растерялись и проверяющие - сотрудники МЧС и прокуратуры: а что будет, когда случится ЧС и людей охватит паника?

При контрольном запуске оповещения об эвакуации выяснилось следующее. Работники ТД подчас и не подозревали, что они обязаны организовать вывод посетителей. На пятом этаже проход к запасному выходу перекрыт. На четвертом система оповещения не сработала. Система автоматического пожаротушения неисправна, дымоудаление не функционирует. Словом, системный сбой. Только это не компьютер - клавишей не перезагрузишь.

УК намерена как можно быстрее исправить огрехи. Только почему об очевидных рисках задумались лишь после прихода приставов?

Центральный райсуд Тюмени сначала оштрафовал ТД на 200 тысяч рублей (это максимальная сумма, предусмотренная Административным кодексом для столь запущенных случаев), затем приостановил работу объекта. На следующем заседании будет рассмотрен иск прокуратуры к 253 собственникам помещений и управляющей компании "Центр" о запрете эксплуатации здания "до полного и фактического устранения выявленных нарушений". Таковых насчитали свыше сотни.

Владельцы и арендаторы, не ожидавшие столь крутого поворота, подсчитывают ущерб, обсуждают варианты действий. Одни предлагают идти в правительство области - просить о снисхождении, ведь не у дел остались сотни наемных работников. Другие консультируются с юристами, оценивая шансы взыскать убытки с УК, а то и оспорить судебный вердикт.

Тем временем руководитель управляющей компании Ольга Кавалерова говорит о достигнутом между предпринимателями согласии, о всеобщем порыве как можно быстрее исправить огрехи, забыв о праздниках и выходных днях. Все правильно: время - деньги. Только почему об очевидных рисках для покупателей задумались лишь после прихода приставов?

Между тем

Еще четыре года назад предприниматель из Екатеринбурга Надежда Бикеева, ранее приобретшая в "Центральном" павильоны под размещение пары магазинов, отправила в надзорные и силовые органы первые обращения, где перечисляла факты незаконной, на ее взгляд, перепланировки, реконструкции помещений в ТД с "целью увеличения полезных площадей". Бикеева предупреждала: полное пренебрежение правилами пожарной безопасности грозило привести к повторению трагедии, сравнимой с пермской (ночной клуб "Хромая лошадь"). В УК жалобщицу называли сутяжницей с необоснованными претензиями. В итоге заявительницу саму же и наказали в рамках АК РФ. Однако в 2016-м ГУ МЧС по Тюменской области официально признало: управляющая компания допустила грубое нарушение правил. Тем не менее тянуть резину с их устранением ей позволили до "Зимней вишни" - до комплексной проверки и решения суда.