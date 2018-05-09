Сорок часов предприниматель из Норвегии обязан будет наводить порядок на улицах Екатеринбурга.

К принудительным работам на благо общества иностранца приговорил Верх-Исетский суд Екатеринбурга за то, что мужчина задолжал своей уральской дочери 250 тысяч рублей алиментов.

Сорокалетний гражданин Королевства Норвегия несколько лет назад приехал на Урал, чтобы организовать бизнес по переработке и реализации рыбы. В Екатеринбурге наладилось не только дело, но и семейная жизнь. Скандинав женился, у пары появилась дочь, но, к сожалению, через несколько лет брак распался.

Бросать налаженный бизнес из-за неприятностей на личном фронте предприниматель не стал. Переехал жить в элитные апартаменты, расположенные в центральном районе города. Только о дочери, видимо, вспоминал нечасто. Не сумев договориться миром, бывшая жена подала иск на алименты. Суд предписал выплачивать на содержание ребенка одну шестую часть от совокупного дохода. Но с такой арифметикой иностранный папа не согласился. В итоге к апрелю нынешнего года долг перед ребенком достиг четверти миллиона рублей.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что маленькая уралочка - не единственный ребенок предпринимателя. У жителя Норвегии подрастают еще шестеро потомков в разных странах мира: трое на родине, в Скандинавии, двое - в других регионах России и один - на Украине.

- Нет информации, были ли претензии от матерей других детей - граждан иностранных государств. Но в Екатеринбурге бизнесмен объяснял свои действия по невыплате алиментов отсутствием средств, - рассказала корреспонденту "РГ" пресс-секретарь УФССП России по Свердловской области Юлия Пьянкова.

Чтобы повлиять на безответственного отца, суд отправил иностранного бизнесмена мести улицы.

Наводить порядок в общественных местах он обязан в свободное от работы время - вечерами и по выходным дням. "В случае уклонения от предписанных работ наказание будет более жестким, вплоть до ареста", - уточнили в службе судебных приставов.