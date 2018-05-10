Экс-гендиректор "Гоголь-центра" госпитализирован из зала суда с инфарктом

Бывший генеральный директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский госпитализирован в 20-ю ГКБ Москвы прямо из зала суда, передает ТАСС. Причиной госпитализации стал инфаркт.

"По клиническим показаниям и объективным методам обследования обвиняемому Малобродскому рекомендована госпитализация в стационарное учреждение, а именно в ГКБ номер 20 Москвы", - подтвердила Юнона Царева, пресс-секретарь Басманного суда, в котором идет слушание по делу "Гоголь-центра".

Напомним, что Малобродский обвиняется в хищении бюджетных средств. Всего по делу проходят четыре человека, включая режиссера Кирилла Серебренникова.