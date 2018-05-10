Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бизнесмену Моралесу-Эскомилье, обвиняемому в организации хищения денег.

Судья Елена Ленская, оглашая постановление, сообщила, что фигурант дела о хищении свыше 234 миллионов рублей, принадлежавших Таурус Банку, останется под стражей до 11 августа. Следователь, выступая в суде, аргументировал ходатайство о продлении ареста обвиняемого в хищении денежных средств в особо крупном размере тем, что "обстоятельства, послужившие основанием для избрания меры пресечения, к настоящему времени не изменились и не отпали".

Арестованный считается организатором преступления. И, находясь на свободе, по мнению следователя, он может не только повлиять на свидетелей, но и скрыться от правосудия. Тем более что до сих пор местонахождение украденных у банка денег не установлено.

И хотя адвокат Моралеса-Эскомильи настаивал на избрании для своего подзащитного меры пресечения в виде домашнего ареста, убеждая, что обвиняемый с момента своего задержания давал правдивые показания и сотрудничал со следствием, суд не стал менять форму ареста.

Следователь пояснил, что Моралес-Эскомилья обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ - в покушении на мошенничество, а также по части 4 статьи 160 УК РФ - в присвоении или растрате в особо крупном размере. Следователь напомнил, что помимо Моралеса-Эскомильи в качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены еще шесть человек.

По данным Следственного комитета РФ, Моралес-Эскомилья и неустановленные лица создали организованную группу с целью хищения денежных средств. Обвиняемый привлек для этого своих знакомых - Игоря Рича, Наталью Норимову и Андрея Подгорнова. По версии следствия, получив контроль над банком, злоумышленники с июня 2014 года по апрель 2015 года похитили более 234 миллионов рублей под видом выдачи заведомо невозвратных кредитов.

Следствие считает, что после отзыва у банка лицензии в апреле 2015 года соучастники преступления намеревались похитить под видом страховых выплат возмещения в сумме более полумиллиарда рублей.