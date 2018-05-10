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Рубрика: Происшествия

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Экс-главе федерации баскетбола утвердили срок
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7563 (100)
Мосгорсуд признал законным приговор экс-главе Российской федерации баскетбола Юлии Аникеевой, осужденной на 4,5 года колонии за мошенничество.

В октябре прошлого года Чертановский районный суд признал Аникееву виновной в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, и назначил ей наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Однако сама бывшая баскетбольная чиновница, которая находилась под домашним арестом, в день приговора в суд не явилась, скрывшись, по некоторым данным, за границей. После чего ее объявили в розыск.

До суда дошло дело о крупном хищении в банке

Ранее Мосгорсуд снимал жалобу с рассмотрения и направлял дело в районный суд для устранения недостатков.

По версии следствия, Аникеева и бывший главный бухгалтер федерации баскетбола Михаил Кочарян с сообщником при пособничестве бухгалтера Елены Силиной похитили средства РФБ в размере 44 миллионов рублей. С февраля 2014 года по август 2015 года с подконтрольными Аникеевой индивидуальными предпринимателями заключались фиктивные договоры, после чего на их банковские счета переводились денежные средства РФБ. Эти средства обналичивались и передавались Силиной, а затем Кочаряну. После того как вновь избранное руководство федерации в декабре 2015 года провело аудиторскую проверку, была выявлена мошенническая схема. Это послужило поводом для обращения в правоохранительные органы.

При этом адвокаты настаивают, что вина Аникеевой не была доказана в суде. По словам защитников, все заключенные с частными предпринимателями договоры были исполнены РФБ, на средства федерации действительно были закуплены сувениры, арендованы помещения и организованы фуршеты. По мнению защиты, суд проигнорировал тот факт, что многие документы были подписаны почерком бухгалтера Аникеевой - Еленой Силиной и другими неустановленными лицами. Сама Аникеева на протяжении всего процесса также отрицала свою вину.

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