Министерство юстиции РФ предлагает оборудовать мигалками автомобили для перевозки заключенных. Ведомство официально сообщило о подготовке соответствующего проекта нормативно-правового акта.

Поправки предлагается внести в Указ президента страны "Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства".

Вопрос о том, что автомобилям тюремного конвоя необходимы спецсигналы, обсуждается уже несколько лет. Сегодня авто с арестантами - так называемые автозаки - передвигаются в общем потоке. И, естественно, время от времени попадают в пробки.

Между тем скорость в данном случае - это вопрос безопасности. По словам представителей правоохранительных органов, доля граждан, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, среди пассажиров автозаков сейчас составляет более 70 процентов.

"Длительное нахождение социально-опасных лиц, особо опасных преступников и фигурантов громких уголовных дел, по мнению ведомства, многократно увеличивает возможность совершения побегов, при которых жизнь и здоровье окружающих могут быть подвержены опасности", рассказывают эксперты.

Есть и другой вопрос - экономический. Из-за пробок машины с арестантами порой опаздывают к отправлению поезда. Значит, людей приходится возвращать в казенный дом, а потом вновь повторять попытку отправить по этапу, надеясь, что пробки в этот раз не помешают.

По данным правоохранителей, более 70 процентов пассажиров автозаков совершили тяжкие преступления

"Опоздания спецавтомобилей на обменные пункты железнодорожных станций, на судебные заседания, в аэропорты приводят к негативному экономическому эффекту и дополнительным затратам федерального бюджета, обусловленным необходимостью повторной доставки и повторной оплаты стоимости перевозки", - рассказывали в свое время в Федеральной службе исполнения наказаний.

При в этом в минюсте особо обратили внимание, что конвойные автомобили полиции спецсигналы как раз имеют, и это оправданно.

Напомним, что конвойная служба полиции сегодня доставляет заключенных из СИЗО в суды, изоляторы временного содержания, находящиеся в ведении МВД, а также следователям для проведения следственных действий. Поэтому во двориках следственных изоляторов можно постоянно встретить микроавтобусы или фургоны полиции. Но у Федеральной службы исполнения наказаний, естественно, есть и своя конвойная служба. Скажем, когда заключенного надо доставить из одной тюрьмы в другую, этим занимается конвой тюремного ведомства.

"Конвоирование спецконтингента фактически происходит в общем транспортном потоке по автомобильным магистралям и улицам городов, - объясняют в минюсте. - Невозможность беспрепятственного проезда оперативно-служебных специальных транспортных средств уголовно-исполнительной системы (автомобилей типа "АЗ"), связанная с ежегодно возрастающей интенсивностью дорожного движения, приводит к срыву выполнения служебных задач, а также создает реальную опасность обеспечению общественного порядка и общественной безопасности".

Некоторые эксперты считают, что спецсигналы также нужны автомобилям спецназа уголовно-исполнительной системы, а также уголовно-исполнительных инспекций ФСИН.