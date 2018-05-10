Горожанка отсудила у медцентра кредит, который ей навязали на лечение

Суд Заводского района Орла вынес решение по делу о защите прав потребителя. Местная жительница обратилась за помощью в частный медицинский центр, но вместо лекарств получила биологически активные добавки и... обязанность погашать банковский кредит.

Истицу поддержали специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Они не только помогли составить иск, но и привлекли медцентр к ответственности по итогам административного расследования.

Женщина рассказала, что увидела рекламу некоего ООО, предлагавшего диагностику и лечение болей в суставах. Она поверила и в доступные цены, и в профессионализм сотрудников, и в самое современное оборудование - то есть всему, что было в объявлении. В центре ее встретили люди в белых халатах и стерильная чистота. Впечатлило, и сомнения рассеялись.

У пациентки хватило денег только на диагностику. Результаты не порадовали - требуется лечение позвоночника. А стоит курс 50 тысяч рублей. Это оказалось ей не по карману. Женщине предложили оформить кредит - благо один из сотрудников оказался еще и представителем банка. С учетом процентов вышло 65 тысяч рублей.

Клиентка заключила договор с медцентром и расплатилась кредитом. Ей вручили какой-то набор - сказали, что это лекарства в подарок. Но дома она внимательно перечитала договор и поняла, что ее попросту обвели вокруг пальца. В коробке оказались БАДы. Причем это было средство для похудения, в котором она не нуждалась. Его стоимость включена в договор, так что ни о каком подарке не могло быть и речи. По сути, клиентка на кредит приобрела дорогие БАДы вместо лекарств и курса лечения. Она обратилась в фирму, потребовав расторгнуть договор. Центр согласился, но вернул не всю сумму, а только проценты на кредит, поскольку они не успели набежать. Сам же заем погашать отказались - мол, теперь это ваши проблемы, выясняйте отношения с банком.

Казалось бы, пациентка попала в кредитный капкан. Но суд сослался на Закон "О защите прав потребителей", а именно на норму о недоведении до потребителя информации, обеспечивающей возможность правильного выбора товара. Если при заключении договора от покупателя что-то утаили, он имеет право требовать возврата всей оплаченной суммы. Только надо этот факт доказать.

Помогли материалы административного расследования, которое провели сотрудники Роспотребнадзора. Они подтвердили, что до клиентки не довели необходимую и достоверную информацию. Суд взыскал с медцентра около 80 тысяч рублей - стоимость лечения по договору, компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей и штраф в размере 26,6 тысячи. Истицу же обязали возвратить фирме набор биологически активных добавок к пище.