Мосгорсуд оставил в силе 8-летний тюремный срок для экс-губернатора Кировской области Никиты Белых за взятку в 400 тысяч евро, однако убрал из приговора запрет на работу чиновником после освобождения.

Сам Белых попросил суд о вынесении оправдательного приговора и назвал доказательную базу обвинения "каким-то сюром". Как считают его адвокаты, в материалах дела отсутствуют какие-либо следы тех взяток, которые Белых якобы получал. Однако прокурор заявила на это, что все доводы защиты и самого осужденного несостоятельны, и попросила оставить приговор в силе.

В феврале Пресненский суд признал Белых виновным в получении взятки и приговорил к 8 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере более 48 млн рублей. При этом суд оправдал Белых по второму эпизоду получения взятки за недостаточностью доказательств, а также исключил из дела квалифицирующий признак "вымогательство взятки".

Также Белых после отбытия наказания на три года был лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо с выполнением организационно- распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах и госучреждениях.

Никита Белых свою вину в ходе процесса не признал. Он заявлял о провокации взятки правоохранительными органами, а также о сборе денег на благотворительные цели. Во время процесса Белых неоднократно обращался за помощью к врачам. В связи с плохим состоянием здоровья экс-губернатора ряд заседаний по рассмотрению его дела по существу, в том числе прения сторон, проходил в СИЗО "Матросская Тишина". Предыдущие заседания в Мосгорсуде тоже перенесли из-за плохого самочувствия экс-губернатора. Еще до выхода в процесс судебной коллегии Белых вызвали "скорую".

Никита Белых был задержан с поличным при получении 150 тысяч евро от бизнесмена Юрия Судгаймера

Как установили следствие и суд, Никита Белых, "используя авторитет и значимость занимаемой должности, дважды получил суммы, эквивалентные 200 тысячам евро от Юрия Судгаймера за совершение действия и бездействие в интересах двух предприятий последнего" - "Нововятского лыжного комбината" и "Лесохозяйственной управляющей компании".

Суд также установил, что Судгаймер был заинтересован в решении проблем своих предприятий и опасался их исключения из перечня приоритетных инвестиционных проектов Кировской области.

Как следует из приговора, первую взятку от Судгаймера, экс-губернатор получил в своем служебном кабинете в Кирове в марте 2014 года, а вторую частями весной и летом 2016 года - 50 тысяч евро через помощницу Татьяну Катанкину и еще 150 тысяч лично от бизнесмена. Как раз при получении последней суммы Никита Белых был задержан с поличным сотрудниками ФСБ в лобби-баре гостиницы Lotte Plaza 24 июня 2016 года в Москве. Вместе с тем суд оправдал Белых по второму эпизоду его дела - о получении в качестве взятки 200 тысяч евро от предпринимателя Альберта Ларицкого. 28 июля 2016 года президент РФ подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора.