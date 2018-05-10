Под Ивановом возбуждено дело о падении ребенка с карусели

В Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту падения ребенка с движущегося аттракциона.

Как информирует следственное управление СК РФ по Ивановской области, инцидент произошел 9 мая в парке города Родники. Во время катания на карусели "Вихрь" 11-летняя девочка выпала из кресла и получила травмы. Ребенок был доставлен в больницу Иванова.

- В настоящее время сотрудники следственного управления осматривают место происшествия, изымают документацию, проводят опрос свидетелей происшествия, - рассказали в следственном управлении.

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.