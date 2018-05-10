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10.05.2018 20:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Смерть в камере

СК проверит гибель убийцы пяти байкеров
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7563 (100)
В четверг стало известно, что осужденный на пожизненный срок за убийство пятерых человек в Подмосковье Илья Асеев умер в СИЗО Зеленограда. В тюремном ведомстве заявили, что заключенный покончил жизнь самоубийством. В Следственном комитете не спешат с выводами.

"Осужденный найден мертвым в камере СИЗО N12 УФСИН России по Москве. По данному факту проводится служебная проверка. По предварительным данным, осужденный совершил суицид", - заявил сотрудник пресс-бюро ФСИН.

А еще в тюремном ведомстве добавили, что все материалы о произошедшем будут переданы в следственные органы.

Как рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, "по факту смерти заключенного в СИЗО проводится проверка". Фамилии погибшего в Следственном комитете традиционно не объявляют, лишь говорят о "заключенном мужчине 1988 года рождения, приговоренном к пожизненному сроку лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений".

Данные о суициде в Следственном комитете назвали предварительными. Окончательными они станут после всех, как говорят в СК, "проверочных мероприятий". Под ними подразумевается "установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование".

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По результатам проверки будет принято процессуальное решение - возбуждать дело или нет.

Широко известна фамилия этого человека стала два года назад, когда он фактически просто так расстрелял пятерых байкеров за то, что они не пригласили его в свою компанию.

Напомним, что 20 ноября 2017 года Мособлсуд приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима жителя Московской области Илью Асеева. Его не только обвинили в убийстве пяти мотоцик-листов. Суд удовлетворил и гражданские иски пятерых потерпевших о взыскании с осужденного морального вреда в 3 миллиона рублей каждому, а также материального ущерба на общую сумму 679 тысяч 616 рублей. Плюс к этому суд обязал Асеева возместить потерпевшим 62,5 тысячи рублей, потраченные на адвокатов.

Как установлено следствием и подтвердил суд, 28-летний житель Егорьевского района Московской области Асеев в мае 2016 года в деревне Чёлохово возле заброшенного здания пивоваренного завода расстрелял пятерых байкеров из охотничьего ружья "Сайга". Свидетелями стали две женщины, сопровождавшие мотоциклистов. После расстрела Асеев сбежал, но уже через несколько часов был задержан полицией. Ему было предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ - "убийство".

1 ноября 2017 года присяжные признали Асеева виновным в убийстве пяти человек, а также сочли его не заслуживающим снисхождения.

До колонии для "пожизненников" Асеев не доехал.

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