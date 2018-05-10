10 мая Басманный районный суд Москвы принял решение вернуть следствию ходатайство о переводе из следственного изолятора под домашний арест бывшего генпродюсера автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" и экс-гендиректора театра "Гоголь-центр" Алексея Малобродского, обвиняемого в хищении бюджетных средств.

Суд принял такое решение на основании того, что 27 апреля аналогичное ходатайство следствия было отклонено и решение не вступило в законную силу.

О переносе рассмотрения ходатайства попросила Генпрокуратура РФ, отметив, что суд недавно рассмотрел подобную просьбу, в которой было отказано, и это решение еще не вступило в законную силу. Поэтому, по мнению прокурора, "следует перенести рассмотрение данного ходатайства до тех пор, пока первое не вступит в законную силу".

В конце апреля Следственный комитет России уже выступал в суде с ходатайством о замене меры пресечения Малобродскому с ареста на домашний арест, однако прокуратура не поддержала следственные органы и попросила оставить Малобродского в СИЗО. Суд тогда не удовлетворил ходатайство, пояснив, что в нем были приведены те же мотивы и доводы, что и в ходатайстве о продлении Малобродскому срока содержания под стражей. Вчера в суде следователь заявил, что оснований для переноса рассмотрения ходатайства нет.

По просьбе прокурора дело о переводе экс-генпродюсера "Седьмой студии" Малобродского вернули следователям

Обвиняемый Малобродский согласился со следователем. И тут же арестанту стало плохо. Его лечащий кардиолог, срочно прибывший в суд, заявил, что обвиняемому требуется экстренная госпитализация. После осмотра врачом арестанта вернули в СИЗО.

Фигурантами этого дела также являются худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, экс-гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший главбух Нина Масляева. Обвиняемыми проходят директор Российского молодежного театра Софья Апфельбаум и экс-продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова.