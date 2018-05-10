Тамбовчанин убил брата из-за девушки

В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 32-летнего брата. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в марте этого года братья у себя дома распивали спиртные напитки. Вспомнили о том, что были влюблены в одну и ту же девушку.

- Сначала с ней встречался один брат, а после его ухода в армию - другой, - пояснили в СУ СК. - Это и стало причиной произошедшего между ними конфликта.

В ходе ссоры младший брат убил старшего. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.