Убийца байкеров из Подмосковья найден мертвым в камере

В камере одного из следственных изоляторов Москвы найден мертвым Илья Асеев, приговоренный к пожизненному сроку за массовое убийство байкеров. Есть версия, что он совершил суицид.

Как передал "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову, тело заключенного нашли в СИЗО №12 в Зеленограде. По этому факту управление ФСИН столицы начало служебную проверку, расследование организовал и Следственный комитет.

Напомним, что резонансное преступление было совершено в мае 2016 года в деревне Челохово Егорьевского района. У Асеева произошел конфликт с мотоциклистами, и он расстрелял пятерых молодых людей из охотничьего карабина "Сайга". В ноябре прошлого года присяжные в Мособлсуде признали мужчину виновным и не заслуживающим снисхождения.