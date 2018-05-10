В Орловской области возбуждено три уголовных дела о хищении средств на капремонт. Сотрудники надзорного ведомства установили, что контроль над подрядчиками со стороны чиновников, мягко говоря, был неэффективным.

Спустя год после капремонта некоторые многоэтажки выглядят хуже, чем до начала работ. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Как сообщил прокурор Орловской области Иван Полуэктов, грубые нарушения законодательства обнаружились при проверке формирования и реализации региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах. К участию в ней были привлечены специалисты государственной жилищной инспекции. Претензии возникли и к качеству работ, и к их оплате.

- Так, региональный фонд капремонта принял и оплатил подрядчикам фактически невыполненные работы на 494 тысячи рублей, - пояснили в прокуратуре. - Кроме того, жильцы одного из домов Железнодорожного района не подтвердили свои подписи в актах на 8,5 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения).

Аналогичное дело заведено по факту ремонта дома-памятника на улице Гостиной в Заводском районе. Столичный подрядчик, небольшое ООО, добился подписания актов, получил деньги и исчез. После ремонта не прошло и года, но здание выглядит хуже, чем до начала работ.

- Также было выявлено хищение 200 тысяч рублей, внесенных горожанами в качестве платежей за капремонт, - продолжает Иван Полуэктов. - По постановлению прокурора Железнодорожного района возбуждено дело в отношении руководителя управляющей организации по статье "Присвоение".

Региональный Фонд капремонта принял и оплатил подрядчикам фактически не выполненные работы

По версии следствия, директор УК не перевел взносы граждан региональному оператору, а положил их в свой карман. К слову, уже удалось вернуть часть похищенных в прошлые годы средств. Они были выделены на капремонт дома N5 на площади Мира. Прокуратура по суду взыскала с гендиректора фирмы-подрядчика 176 тысяч рублей, которые он украл. Кстати, деньги были бюджетными.

В надзорном ведомстве уточняют, что нарушения связаны не только с мошенничеством. Например, администрация Орла по итогам 2017 года задолжала свыше 68 миллионов рублей взносов на капремонт. Это является нарушением жилищного законодательства, не говоря уже о плохом примере, который чиновники подают простым гражданам. Прокуратура указала и на плохой контроль со стороны регоператора. Иначе качество ремонта было бы выше, а деньги не клали бы себе в карман разные мошенники.

Нарушения были выявлены и при утверждении краткосрочных планов капремонта. Дома обследовались несвоевременно или "спустя рукава". Поэтому в программу иногда включали аварийные дома, которые вообще требуют сноса, а здания, действительно нуждающиеся в ремонте, в нее не попадали.

Прокуроры внесли 64 представления и четыре протеста. К дисциплинарной ответственности привлечено 36 должностных лиц. По ряду домов проверки еще продолжаются, и не исключено возбуждение новых уголовных дел. Областные власти ситуацию не комментировали, но поручили контрольно-счетной палате провести аудит в данной сфере.

Прямая речь

Александр Лабейкин, уполномоченный по правам человека в Орловской области:

- Количество жалоб на низкое качество капремонта остается стабильно большим. Нередко дефекты проявляются через полгода после ремонта, когда подрядчик уже исчезает. Это связано с нарушениями технологий, экономией на материалах и низкой квалификацией рабочих. Ярким примером стал ремонт домов-памятников на улице Ленина в Орле. Качество капремонта оказалось таким, что прокуратура поставила вопрос о возбуждении уголовного дела. И подобные случаи - не редкость.