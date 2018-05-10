Новости

Под Калининградом командир части сдал на металлолом детали танка 19:14
Из-за пожара на шахте "Распадская" эвакуировали 195 горняков 19:09
Актриса Кирстен Данст родила ребенка своему партнеру по "Фарго" 18:51
Лукашенко поздравил Медведева с назначением на пост главы правительства РФ 18:50
Новгородца осудили за сломанную руку полицейского 18:48
В Дании скончался Пер Киркебю 18:48
В Москве начали отключать горячую воду 18:44
В Кузбассе начался пожар на шахте "Распадская" 18:41
В Крыму вынесен приговор украинскому террористу 18:32
Виктор Орбан в четвертый раз переизбран на пост премьера Венгрии 18:30
Минкомсвязь: Оснований прекращать сотрудничество в сфере IT с Ираном нет 18:17
Трамп заявил о поимке пяти "самых разыскиваемых главарей" ИГИЛ 18:00
Законопроект об акционировании "Почты России" принят в первом чтении 17:59
Меркель: Европа больше не может полагаться на США в вопросе безопасности 17:55
В тамбовском автосалоне построили "пирамиду" 17:49
Трамп встретится с Ким Чен Ыном 12 июня 17:46
Вышел первый трейлер нового "Хищника" на русском языке 17:46
Чиновника Ростехнадзора по СЗФО заподозрили в афере на миллионы 17:41
В Подмосковье появятся шесть платных путепроводов 17:37
В Самаре коммунальщики установили "памятник" перед коттеджем должника 17:35
В "Сокольниках" пройдет массовый квест "Большое Приключение" 17:34
Экс-гендиректор "Гоголь-центра" госпитализирован из зала суда с инфарктом 17:30
Сериалу "Место встречи изменить нельзя" дали вторую жизнь 17:25
Майкл Мэдсен и Тим Рот снова сыграют у Тарантино 17:13
В Мордовии проверят сообщение о попадании петарды в толпу на 9 Мая 17:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как легализовать дачи, гаражи, бани и другие строения
Как легализовать дачи, гаражи, бани и другие строения
Верховный суд объяснил, с кем из родителей после развода останется ребенок
Верховный суд объяснил, с кем из родителей после развода останется ребенок
Второй полуфинал "Евровидения"-2018. Список участников и песен
Второй полуфинал "Евровидения"-2018. Список участников и песен
10.05.2018 15:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Куда чиновники смотрели?

Миллионные хищения средств на капремонт выявили в Орле
Текст: Денис Передельский
Российская газета - Неделя - Центральная Россия №7562 (99)
В Орловской области возбуждено три уголовных дела о хищении средств на капремонт. Сотрудники надзорного ведомства установили, что контроль над подрядчиками со стороны чиновников, мягко говоря, был неэффективным.
Фото: Александр Рюмин / ТАСС Спустя год после капремонта некоторые многоэтажки выглядят хуже, чем до начала работ. Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Спустя год после капремонта некоторые многоэтажки выглядят хуже, чем до начала работ. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Как сообщил прокурор Орловской области Иван Полуэктов, грубые нарушения законодательства обнаружились при проверке формирования и реализации региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах. К участию в ней были привлечены специалисты государственной жилищной инспекции. Претензии возникли и к качеству работ, и к их оплате.

Фото: Игорь Филонов/РГ
Прямые расчеты за ЖКУ позволят сэкономить

- Так, региональный фонд капремонта принял и оплатил подрядчикам фактически невыполненные работы на 494 тысячи рублей, - пояснили в прокуратуре. - Кроме того, жильцы одного из домов Железнодорожного района не подтвердили свои подписи в актах на 8,5 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения).

Аналогичное дело заведено по факту ремонта дома-памятника на улице Гостиной в Заводском районе. Столичный подрядчик, небольшое ООО, добился подписания актов, получил деньги и исчез. После ремонта не прошло и года, но здание выглядит хуже, чем до начала работ.

- Также было выявлено хищение 200 тысяч рублей, внесенных горожанами в качестве платежей за капремонт, - продолжает Иван Полуэктов. - По постановлению прокурора Железнодорожного района возбуждено дело в отношении руководителя управляющей организации по статье "Присвоение".

Региональный Фонд капремонта принял и оплатил подрядчикам фактически не выполненные работы

По версии следствия, директор УК не перевел взносы граждан региональному оператору, а положил их в свой карман. К слову, уже удалось вернуть часть похищенных в прошлые годы средств. Они были выделены на капремонт дома N5 на площади Мира. Прокуратура по суду взыскала с гендиректора фирмы-подрядчика 176 тысяч рублей, которые он украл. Кстати, деньги были бюджетными.

В надзорном ведомстве уточняют, что нарушения связаны не только с мошенничеством. Например, администрация Орла по итогам 2017 года задолжала свыше 68 миллионов рублей взносов на капремонт. Это является нарушением жилищного законодательства, не говоря уже о плохом примере, который чиновники подают простым гражданам. Прокуратура указала и на плохой контроль со стороны регоператора. Иначе качество ремонта было бы выше, а деньги не клали бы себе в карман разные мошенники.

Фото: Антон Вергун/ТАСС
Тверская область стала лидером по жалобам на ЖКХ

Нарушения были выявлены и при утверждении краткосрочных планов капремонта. Дома обследовались несвоевременно или "спустя рукава". Поэтому в программу иногда включали аварийные дома, которые вообще требуют сноса, а здания, действительно нуждающиеся в ремонте, в нее не попадали.

Прокуроры внесли 64 представления и четыре протеста. К дисциплинарной ответственности привлечено 36 должностных лиц. По ряду домов проверки еще продолжаются, и не исключено возбуждение новых уголовных дел. Областные власти ситуацию не комментировали, но поручили контрольно-счетной палате провести аудит в данной сфере.

Прямая речь

Александр Лабейкин, уполномоченный по правам человека в Орловской области:

- Количество жалоб на низкое качество капремонта остается стабильно большим. Нередко дефекты проявляются через полгода после ремонта, когда подрядчик уже исчезает. Это связано с нарушениями технологий, экономией на материалах и низкой квалификацией рабочих. Ярким примером стал ремонт домов-памятников на улице Ленина в Орле. Качество капремонта оказалось таким, что прокуратура поставила вопрос о возбуждении уголовного дела. И подобные случаи - не редкость.

Главное сегодня

Чемпионат мира по хоккею - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по хоккею - 2018
Трамп встретится с Ким Чен Ыном 12 июня
МИД: Москва возмущена беспорядками в День Победы на Украине
Минобороны РФ: Больше половины израильских ракет были сбиты ПВО Сирии
После стрельбы в сибирском колледже проверят педагогов и родителей