В тамбовском автосалоне построили "пирамиду"

В Тамбове областная судебная коллегия по уголовным делам оставила без изменений обвинительный приговор Советского райсуда, вынесенный по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре региона, осужден соучредитель автосалона. С ноября 2015 года по июль 2016-го он заключил 25 договоров купли-продажи автомобилей и взял с клиентов предоплату - свыше девяти миллионов рублей.

Свободных денег у автосалона не было. Предоплату использовали для исполнения договоров, заключенных ранее с другими клиентами. Поэтому те, кто заключил договор позже, автомобили не получили.

- Полученными денежными средствами подсудимый распорядился по своему усмотрению, не исполнив взятые на себя обязательства, - добавили в надзорном ведомстве.

Райсуд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Осужденный обжаловал приговор, но суд апелляционной инстанции оставил его без изменения.

Он признал квалификацию преступления и назначенное наказание обоснованными. Приговор вступил в законную силу.