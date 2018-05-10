Паводок подтопил три якутских села

Вышедшая из берегов река подтопила сотни дворовых территорий в трех населенных пунктах Амгинского района Якутии.

Как сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС, сейчас вода хозяйничает в 143 жилых домах и на 215 придомовых территориях сел Абага, Чапчылган и Амга.

"Заблаговременно по родственникам и знакомым отселены 658 человек, в том числе 290 детей", - говорится в сообщении службы спасателей.

Напомним, во вторник из-за поднятия уровня воды в реке Амга в одноименном районе Якутии ввели режим ЧС. Паводок спровоцировали ледовые заторы. Чтобы освободить реку, спасатели уже провели семь подрывов на одном из ее участков.