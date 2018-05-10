Сахалинец перевез контрабанду на 300 млн рублей

Морепродукты на общую сумму 300 миллионов рублей за два года незаконно перевез в Японию сахалинский предприниматель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы региональной таможни.

- За контрабанду и уклонение от уплаты таможенных взносов на островитянина завели 19 уголовных дел, - комментируют представители ведомства.

Для осуществления перевозок рыбы бизнесмен пользовался фальшивыми документами. В контрактах на вывозимый товар он указывал недостоверные данные о стоимости.

Ущерб бюджету составил 2,5 миллиона рублей.