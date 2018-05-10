Министра связи и информационных технологий Якутии Александра Борисова временно отстранили от должности после прокурорской проверки. Надзорное ведомство вместе с коллегами из регионального УФСБ усмотрело в действиях чиновника нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Выяснилось, что Борисов устроил своего сына на руководящую должность в подведомственное министерству ГУП "Технический центр телевидения и радиовещания" ("ТЦТР"). О том, что они - родственники, не предупредил.

К слову, сам чиновник руководил вышеназванным предприятием 14 лет - до 2010 года, а затем перешел на работу в республиканское правительство. Но о родном ГУПе не забыл. Надзорное ведомство вскрыло еще один любопытный факт. Замещая должность гендиректора "ТЦТР", Борисов устроил туда двух своих приятелей. Фактически мужчины работу не выполняли, более того, вряд ли могли быть приняты законным путем. У обоих за плечами - лишь неполное среднее образование. Действия министра покрывал его сын, который на тот момент исполнял обязанности заместителя и первого заместителя гендиректора ГУПа, то есть самого Александра Борисова. Он подписывал табели учета рабочего времени, в котором проставлял якобы отработанные отцовскими товарищами часы.

Как отметила представитель прокуратуры республики Марианна Рожина, материалы проверки переданы в следственные органы. Теперь министр связи может лишиться не только своего поста, но и стать фигурантом уголовного дела.