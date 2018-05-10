Штрафом в 3000 рублей закончился резонансный процесс в Абдулинском районном суде: на скамье подсудимых оказался школьник, создавший вредоносную компьютерную программу и продавший ее за биткоины.

Как рассказали "РГ" в суде, подобного в их практике еще не было. Фигурантом уголовного дела в сфере электронной безопасности стал одиннадцатиклассник одной из школ райцентра. У педагогов мальчик был на хорошем счету: учился на "пятерки" и четверки", проявлял особый интерес к точным дисциплинам, увлекался информационными технологиями. Год назад, будучи десятиклассником, способный подросток решил применить полученные навыки на практике - правда, в криминальной плоскости. По материалам уголовного дела, он задумал создать вредоносную компьютерную программу, а затем продать ее - чтобы заработать деньги на онлайн-игры.

- Согласно обвинительному заключению менее чем через три месяца - к концу мая 2017 года - был создан программный продукт, позволяющий иметь удаленный доступ к чужим компьютерам: удалять, копировать, изменять имеющуюся на них информацию, а также нейтрализовать средства защиты, - уточнила детали дела помощник судьи Татьяна Чернова. - Убедившись в работоспособности программы, подросток нашел на одном из интернет-форумов покупателя, который был готов заплатить за "товар" 1250 долларов США.

Дальнейшее было делом техники: эту сумму в криптовалюте - биткоинах - заказчик перевел на биткоин-кошелек подростка. Затем сайт автоматического электронного обмена конвертировал криптовалюту в российские рубли. После взимания комиссии "гонорар", поступивший на счет юного хакера, составил почти 60 000 рублей. По условиям сделки сам программный продукт планировалось передать покупателю через интернет-ресурс на следующий день. Но утром в доме подростка появились сотрудники регионального УФСБ.

Школьнику было предъявлено обвинение по части 2 статьи 273 - создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, совершенные из корыстной заинтересованности. Процесс был закрытым - учитывая, что подсудимый не достиг совершеннолетия. На процессе мальчик раскаялся и принес извинения за свой проступок. К заглаживанию подростком вреда было отнесено и то обстоятельство, что созданная им программа не была применена и в настоящее время изъята из гражданского оборота.