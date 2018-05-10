В Ульяновске водитель насмерть сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Госавтоинспекция Ульяновской области разыскивает водителя, насмерть сбившего ребенка, который накануне вечером вместе с родителями переходил улицу по пешеходному переходу.

Авария произошла 9 мая в 21.21 по местному времени. Как сообщают очевидцы, автомобиль темного цвета (предположительно ВАЗ-2114) на большой скорости промчался по проспекту Нариманова в направлении выезда из Ульяновска, сбив шестилетнего мальчика, который в это же время вместе с родителями переходил улицу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Ребенок вез рядом с собой велосипед. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

- Водитель, не предприняв попытки оказать пострадавшему помощь, скрылся с места ДТП, - уточнили в ГИБДД. - Сотрудники полиции устанавливают подробности произошедшего и разыскивают виновника аварии.

Свидетелей ДТП и граждан, имеющих достоверную информацию о личности или месте нахождения водителя, просят позвонить по телефонам дежурных частей ГИБДД: 8 (8422) 73-55-77; 8 (8422) 73-60-60. Конфиденциальность гарантируется.