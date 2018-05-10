В Новосибирской области студент открыл стрельбу по однокурсникам

Новости

Юлия Самойлова: Без Пугачевой моя жизнь сложилась бы иначе 12:03
Минобороны РФ: Больше половины израильских ракет были сбиты ПВО Сирии 12:00
Макрон отреагировал на обмен ударами между Израилем и Ираном в Сирии 12:00
В горах Сочи с крутого склона сорвались два туриста 11:57
Башар Асад оценил восстановление Сирии в 400 миллиардов долларов 11:55
Москвича не пустили в Арабские Эмираты из-за хамского вождения 11:55
Жительницу Воронежа вымышленный персонаж довел до суда 11:54
Слуцкий связал удары Израиля в Сирии с выходом США из ядерной сделки 11:53
МИД: Свыше 4 тыс. россиян воюют на стороне террористов в Сирии 11:52
Депутат Рады "обошел" запрет на георгиевские ленты 11:50
В Ленобоасти военнослужащий погиб из-за взрывпакета 11:50
В Иркутске полицейские попали в больницу после погони за нарушителем 11:48
Пострадавшего при стрельбе в сибирском колледже перевели в реанимацию 11:45
Путин, Макрон, Абэ и Лагард выступят на пленарке ПМЭФ 11:44
Путин назвал Назарбаева сильным руководителем 11:43
В "Ашане" вырастут цены 11:40
Путин поздравил российских евреев с Днем спасения и освобождения 11:40
В Риме установят статую Франческо Тотти 11:34
За вовлечение детей в несанкционированные акции предложили штрафовать 11:27
На Кубани замначальника ГИБДД обвинили в миллионной взятке 11:24
Ветераны СЗФО предложили учредить День памяти сожженных деревень 11:17
Во время ЧМ-2018 из соображений безопасности запретят жарить шашлыки 11:14
В Ульяновске задержали водителя, сбежавшего с места смертельного ДТП 11:12
Освобожденные из тюрем КНДР американцы вернулись в США 11:08
МИД: РФ обеспокоена эскалацией напряженности между Ираном и Израилем 10:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как легализовать дачи, гаражи, бани и другие строения
Как легализовать дачи, гаражи, бани и другие строения
Верховный суд объяснил, с кем из родителей после развода останется ребенок
Верховный суд объяснил, с кем из родителей после развода останется ребенок
Второй полуфинал "Евровидения"-2018. Список участников и песен
Второй полуфинал "Евровидения"-2018. Список участников и песен
10.05.2018 09:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирской области студент открыл стрельбу по однокурсникам

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Барабинске Новосибирской области студент колледжа открыл стрельбу в стенах учебного заведения. Как рассказали "РГ" в пресс-службе СК, в результате ЧП пострадали три человека, а сам стрелок нанес себе смертельные ранения. Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ведомства уголовное дело, возбужденное по факту происшествия.

Фото: Николай Петров/ ТАСС
Почему школьник из Башкирии напал на учительницу и одноклассниц

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство совершенном общеопасным способом. По предварительным данным, 17-летний парень пронес ружье Иж-12 в Барабинский филиал Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н.А. Лунина. Оружие находилось у него в рюкзаке, в разобранном виде, поэтому подозрений он не вызвал. Уже в коридоре (по другим данным, в туалете учебного заведения) он собрал ружье и зашел в одну из аудиторий.

Вероятнее всего, он выстрелил неприцельно, ранив в плечо 18-летнего сокурсника. Остальные ученики в панике стали разбегаться, двое, 16 и 18 лет, выпрыгнули из окна и получили переломы средней тяжести. Как рассказали "РГ" в региональном минздраве, сейчас все трое находятся в больнице, молодой человек с огнестрельным ранением поступил в операционную.

О возможных причинах трагедии пока не сообщается, следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. Назначен ряд экспертиз, в числе которых медицинская, медико-криминалистическая, баллистическая и другие.

Главное сегодня

Чемпионат мира по хоккею - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по хоккею - 2018
Пострадавшего при стрельбе в сибирском колледже перевели в реанимацию
В акции "Бессмертный полк" в России приняли участие 10,4 млн человек‍
За вовлечение детей в несанкционированные акции предложили штрафовать
Асад обвинил американцев в развязывании конфликтов по всему миру