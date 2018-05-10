В Новосибирской области студент открыл стрельбу по однокурсникам

В Барабинске Новосибирской области студент колледжа открыл стрельбу в стенах учебного заведения. Как рассказали "РГ" в пресс-службе СК, в результате ЧП пострадали три человека, а сам стрелок нанес себе смертельные ранения. Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ведомства уголовное дело, возбужденное по факту происшествия.

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство совершенном общеопасным способом. По предварительным данным, 17-летний парень пронес ружье Иж-12 в Барабинский филиал Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н.А. Лунина. Оружие находилось у него в рюкзаке, в разобранном виде, поэтому подозрений он не вызвал. Уже в коридоре (по другим данным, в туалете учебного заведения) он собрал ружье и зашел в одну из аудиторий.

Вероятнее всего, он выстрелил неприцельно, ранив в плечо 18-летнего сокурсника. Остальные ученики в панике стали разбегаться, двое, 16 и 18 лет, выпрыгнули из окна и получили переломы средней тяжести. Как рассказали "РГ" в региональном минздраве, сейчас все трое находятся в больнице, молодой человек с огнестрельным ранением поступил в операционную.

О возможных причинах трагедии пока не сообщается, следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. Назначен ряд экспертиз, в числе которых медицинская, медико-криминалистическая, баллистическая и другие.