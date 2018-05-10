В Красноярске школьница получила травму головы на хоррор-квесте "Морг"

В Красноярске 14-летняя школьница получила травму головы, пытаясь пройти квест под названием "Морг". Об этом сообщили в Следственном комитете края.

- Квест проходил в темном помещении. Школьница споткнулась и ударилась головой о металлическую дверь, после чего была госпитализирована с диагнозом "сотрясение головного мозга", - рассказали в региональном СК.

Назначена экспертиза для определения тяжести вреда здоровью.

Следователи начали доследственную проверку: опрашивают сотрудников организации, отвечающих за проведение игры, участников квеста, потерпевшую.