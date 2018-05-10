Росгвардия проверит работу охраны после стрельбы в сибирском колледже

Росгвардия проверит законность действий частного охранного предприятия, с которым был заключен договор у колледжа в Барабинске. Об этом сообщил ТАСС советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Как сообщала "РГ", сегодня утром первокурсник Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина открыл стрельбу по учащимся, один из подростков ранен в плечо и находится в реанимации, двое других получили переломы, выпрыгнув из окна. Затем стрелявший нанес себе несовместимое с жизнью ранение. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Известно, что стрелок принес в колледж гладкоствольное ружье 16 калибра в разобранном виде и собрал его уже в коридоре учебного заведения. При этом, по словам Александра Хинштейна, сотрудник ЧОП, дежуривший в колледже, отсутствовал на рабочем месте. Причины его отсутствия, а также законность действий ЧОП в целом будут установлены в рамках проверки.