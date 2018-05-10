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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе начался пожар на шахте "Распадская"

В Кемеровской области начался пожар на шахте "Распадская".

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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По информации спасателей, пострадавших нет, передает РИА Новости со ссылкой экстренные службы региона. Находившихся в момент ЧП в шахте 195 горняков эвакуируют, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Причиной пожара могло стать возгорание угля под комбайном.

Сейчас работа шахты приостановлена. Как сообщает Ростехнадзор, для расследования причин аварии будет создана специальная комиссия, представители ведомства работают на месте.

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