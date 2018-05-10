В Петербурге ФСБ провела обыски в Управлении Ростехнадзора

В Северо-Западном Управлении Ростехнадзора, который расположен в особняке по улице Моховой, 3, в центре Петербурга, с раннего утра проходят обыски.

В Управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области "РГ" подтвердили факт участия сотрудников ведомства в оперативно-следственных действиях.

Тем не менее, цель мероприятий и результаты обысков в УФСБ не прокомментировали.

В самом Управлении на момент написания новости следственные действия продолжались. Здание оцеплено, внутрь сотрудников не пускают.