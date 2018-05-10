Новгородца осудили за сломанную руку полицейского

В Новгородской области суд вынес приговор местному жителю, сломавшему руку полицейскому. Его признали виновным в "применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти".

Инцидент произошел в марте текущего года в городе Окуловка, сообщает пресс-служба прокуратуры Новгородской области. Сотрудник полиции пытался задержать подсудимого за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В ответ мужчина ударил правоохранителя рукой в лицо, а ногой - по правой руке. Полицейскому пришлось обращаться в больницу с закрытым переломом пястной кости.

Вину в совершенном преступлении новгородец признал полностью. Мужчину приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.