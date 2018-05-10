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10.05.2018 11:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобоасти военнослужащий погиб из-за взрывпакета

Текст: Алексей Васильев (Ленинградская область)

В Ленобласти следователи выясняют обстоятельства гибели 20-летнего военнослужащего-контрактника в городе Луга. Как сообщает пресс-служба СК РФ, молодой человек подорвался на армейском взрывпакете.

Майор погиб, прикрыв собой от взрыва новобранца

Трагедия произошла накануне возле кафе "В дрова" на проспекте Урицкого. По информации следователей около полуночи погибший вышел из кафе после ссоры с девушкой. По неизвестной причине он решил прикурить от взрывпакета и погиб прямо на глазах у товарищей, вышедших с ним из-за стола на перекур.

Сам взрывпакет по идее не является оружием. Он используется для имитации взрывов во время учений. Тем не менее, при неумелом обращении он представляет серьезную опасность. По предварительной информации, военнослужащий мог украсть его в своей части.

По данным следкома элементы взрывпакета обнаружены на месте происшествия. У самого погибшего - обширная рана лица. Решение о возбуждении дела будет принято после судебно-медицинского исследования.

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