В Петербурге завели уголовное дело о массовом отравлении в детсаду

В Петербурге на работников детсада завели уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей". Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, поводом послужила совместная проверка надзорного ведомства и территориального отдела регионального управления Роспотребнадзора.

Проверку начали после массового отравления воспитанников детского сада №111 Невского района, случившегося в начале апреля. Заболело 38 человек, 35 из них - дети. Врачи диагностировали острую кишечную инфекцию, причиной которой стали бактерии шигеллы - сходного с сальмонеллой возбудителя дезинтерии.

Проверка показала, что в детсаду нарушались санитарные нормы, что в итоге и привело к отравлению. Районная прокуратура взяла ход расследования под свой контроль. Кроме того, в адрес главы местной администрации составлен проект представления об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.