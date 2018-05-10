На Кубани замначальника ГИБДД обвинили в миллионной взятке

В Краснодаре осудят заместителя начальника отдела ГИБДД по Крымскому району, которого обвиняют в получении взяток на общую сумму более миллиона рублей.

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило против него уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере" и сейчас завершило расследование, набрав достаточно материалов для передачи дела в суд.

- По версии следствия, сотрудник полиции ввел в заблуждение заместителя генерального директора одной из транспортных компаний, которая занималась перевозкой крупногабаритных грузов, - рассказали в следственном управлении СКР по Краснодарскому краю. - Замначальника отдела ГИБДД по Крымскому району убедил предпринимателей, что может привлечь фирму и ее сотрудников к административной ответственности за нарушения в сфере дорожного движения при отсутствии специального разрешения на перевозку крупногабаритных грузов. Чтобы не привлекать бизнесменов к ответственности, полицейский предложил передавать ему ежемесячно по 80 тысяч рублей. В период с июня 2016 по июль 2017 года обвиняемый получал эти денежные средства (в итоге сумма превысила один миллион рублей). При этом в действительности полномочий по привлечению к ответственности предпринимателей сотрудник ГИБДД не имел. Впоследствии о противоправных действиях полицейского заместитель гендиректора транспортной фирмы сообщил в правоохранительные органы.

В итоге расследования правоохранители собрали достаточную доказательную базу, получили обвинительное заключение прокурора и передали дело в Первомайский районный суд Краснодара. Если вина бывшего сотрудника ГИБДД будет доказана, то, в соответствии с уголовным кодексом РФ, ему грозит до 10 лет лишения свободы с уплатой штрафа в размере одного миллиона рублей.

Также сотрудник ГИБДД был уволен со службы в органах МВД.

- По результатам служебной проверки полицейский был уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, - пояснили ситуацию в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.