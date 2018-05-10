Следователи проверят гибель туриста в горах Сочи

В Сочи начата доследственная проверка по факту гибели 30-летнего туриста в горах олимпийской столицы. Об этом в четверг сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

- По предварительным данным, группа туристов в составе четырех человек поднималась по горно-лесистой местности, двое из них решили спуститься по необорудованному для прохода участку. В какой-то момент один из мужчин сорвался и упал в обрыв. Из-за полученных травм он скончался, - рассказали в ведомстве. - Чтобы установить причины смерти сочинца назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.