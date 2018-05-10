В Астраханской области затонул буксир

В Икрянинском районе Астраханской области в реке Бакланенок затонул буксир. На борту судна находились два члена экипажа, они не пострадали.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 11:20 мск между населенными пунктами Мумра - Товарное при буксировке двумя буксирами земснаряда "Каспий" оборвался один из тросов. В результате буксир "Электрон" затонул в 10-15 метрах от берега.

Разлива нефтепродуктов при затоплении буксира не произошло, судоходство не нарушено.

На место происшествия направлена оперативная группа Икрянинского гарнизона. Предпринимаются меры для поднятия судна.