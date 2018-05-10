В горах Сочи с крутого склона сорвались два туриста

Близ горнолыжного курорта "Горки Город" с крутого склона сорвались два туриста. В результате один из пострадавших погиб. Об этом в четверг сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС РФ.

- Вызов поступил в спасательный отряд от сотрудника "Горки Города". К моменту приезда наших специалистов, на месте уже работали спасатели и медик горного курорта. Медицинский работник проводил сердечно-легочную реанимацию, но из-за крайне тяжелого состояния больного (черепно-мозговая травма и перелом позвоночника) результатов реанимационные мероприятия не принесли, - рассказали в спасательном ведомстве.

Погибшего сочинца 1985 года рождения при помощи альпинистского снаряжения на носилках транспортировали к служебному автомобилю, а позже передали следователям.

По данным МЧС, состояние второго пострадавшего - 31-летнего жителя курорта - удовлетворительное, медицинская помощь ему не потребовалась.

Как рассказал выживший, они поднимались по запрещенному для прохода участку горно-лесистой местности, оборудованному предупреждающими об этом знаками.