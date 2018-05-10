В Крыму вынесен приговор украинскому террористу

Судакский городской суд огласил приговор 25-летнему гражданину Украины Геннадию Лимешко. Он признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса РФ - в незаконном изготовлении взрывного устройства, незаконном хранении взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенных группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 223.1, часть 2 статьи 222.1 и часть 2 статьи 222 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по РК.

Лимешко был задержан сотрудниками ФСБ России 12 августа 2017 года, когда подпиливал деревянную опору воздушной линии связи вблизи автодороги между Судаком и Новым Светом. У украинца оперативники изъяли самодельное взрывное устройство из двух тротиловых шашек типа "200" и зажигательной трубки ЗТП-50 с механическим воспламенителем, гранату РГД-5 с вкрученным запалом, ручную пилу и цифровой фотоаппарат, с помощью которого диверсант собирался отчитаться о проделанной работе. Кроме того, украинец хотел поджечь поджечь лес и устроить обвал горных пород на автодорогу.

Мужчина полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства. Судакский городской суд признал диверсанта виновным в инкриминируемых ему преступлениях и назначил ему наказание восемь лет в колонии общего режима.