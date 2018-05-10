В Ростове экстремиста осудили на 12 лет за подготовку теракта

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор 47-летнему жителю Дагестана Рамазану Рамазанову по уголовному делу о подготовке к теракту.

Рамазанов планировал совершить теракт в одном из людных мест в Ставрополе.

Согласно информации, размещенной на сайте Северо-Кавказского окружного военного суда, Рамазанов обвинялся по четырем статьям УК РФ: по ч.1 ст.30, п. "а" ч.2 ст.205 (приготовление к совершению террористического акта), а также по пунктам статей 222 и 223 (незаконные приобретение, хранение оружия и взрывчатых веществ, изготовление взрывных устройств).

Суд признал Рамазанова виновным, ближайшие двенадцать лет он проведет в колонии строго режима.