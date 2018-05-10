Российская туристка погибла в отеле в Испании из-за утечки газа

В испанском городе Альмерия погибла российская туристка, передает РИА Новости. Причиной трагедии стала утечка газа в номере отеля.

"В ночное время в отеле случилась утечка газа из-за неисправности отопительного оборудования. Спасатели эвакуировали 80 человек, - рассказала агентству родственница погибшей туристки. - Она отравилась газом. Сейчас необходимо срочно перевезти тело на родину. Страховка покрывает лишь часть средств. Родители объявили сбор средств".

По факту трагедии испанские правоохранители возбудили уголовное дело.