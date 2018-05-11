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Рубрика: Происшествия

Напавший с ножом на ведущую "Эха Москвы" направлен на лечение

Текст: Иван Петров

49-летний гражданин России и Израиля Борис Гриц, напавший с ножом на радиоведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, освобожден от уголовной ответственности и отправлен на принудительное лечение. Такое решение сегодня принял Пресненский районный суд Москвы. Ранее направить на принудительное лечение подследственного Грица попросили следователи, ведущие расследование в отношении него.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

О такой же мере воздействия на обвиняемого ходатайствовал и прокурор.

Напавший на журналистку Татьяну Фельгенгауэр признан невменяемым

"Грица направить в стационар специализированного медицинского учреждения для применения к нему мер медицинского характера принудительно", - говорится в постановлении судьи Елены Абрамовой.

Согласно постановлению суда, Гриц признан лицом, страдающим психическим расстройством, в связи с чем он освобожден от уголовной ответственности за совершение общественно опасного деяния.

Накануне подсудимый выступил с последним словом, в котором сказал, что не собирался убивать женщину. По словам Грица, напасть на ведущую его побудило многолетнее преследование со стороны журналистки, которое выражалось в телепатической форме. Мужчина утверждал, что с 2012 года Фельгенгауэр каждую ночь изводила его, используя телепатическую связь.

Фото: пресс-служба МВД
Опубликовано видео допроса нападавшего на журналистку "Эха Москвы"

По данным следствия, страдающий хроническим психическим расстройством Гриц 23 октября 2017 года зашел в здание на улице Новый Арбат, где расположена редакция радиостанции "Эхо Москвы". Внутри он распылил охраннику в лицо газ из перцового баллончика. После чего преодолел турникет и на лифте поднялся на 14-й этаж в редакцию. Увидев в гостевой комнате Татьяну Фельгенгауэр, Гриц подошел сзади к ней и нанес женщине имевшимся у него складным ножом не менее двух колото-резаных проникающих ранений в область шеи. Тем самым он причинил тяжкий вред здоровью, было установлено позже. Журналистка оказала нападавшему активное сопротивление, а подоспевший сотрудник охраны задержал его.

После нападения Фельгенгауэр доставили в НИИ им. Склифосовского и прооперировали. В настоящее время она поправилась и возобновила работу на радиостанции.

По заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, Борис Гриц в момент совершения преступления находился в состоянии невменяемости. У него выявлена параноидная шизофрения с непрерывным типом течения.

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