СК РФ предложил перевести Малобродского из СИЗО под домашний арест

Следственный комитет РФ предложил смягчить меру пресечения для экс-гендиректора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского и перевести его из изолятора под домашний арест. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Учитывая нынешнее состояние здоровья обвиняемого, Следственный комитет продолжит настаивать на избрании в отношении Малобродского меры пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в официальном заявлении СК РФ.

Напомним, что днем ранее Малобродский был госпитализирован с инфарктом из зала судебных заседаний Басманного суда в ЦКБ №20 Москвы.