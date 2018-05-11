В московском фитнес-центре умер мужчина

В одном из фитнес-центров Москвы посетитель скончался во время тренировки. Как сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК, по этому факту началась доследственная проверка.

Трагедия произошла в оздоровительном центре на Кожевнической улице, когда 39-летний мужчина занимался в бассейне. Во время заплыва он почувствовал себя плохо. Сотрудники фитнес-центра немедленно попытались помочь, но посетитель потерял сознание. Прибывшая "скорая помощь" констатировала смерть.

Во время доследственной проверки выяснятся все обстоятельства инцидента.