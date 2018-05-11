В московском метро пассажир поиздевался над бойцом Росгвардии

Против пассажира московского метро возбуждено уголовное дело за насилие над представителем власти. Судя по видео в соцсетях, мужчина ради эффектного видео схватил бойца Росгвардии за талию и перенес на несколько метров.

Герой видео явно работал на камеру, снимавшую его на станции "Сухаревская". Парень с бородой подкрался со спины к сотруднику правоохранительных органов и поднял его. Патрульные прервали номер "шутника".

Подозреваемому предъявили обвинение по статье 318 УК РФ - "Применение насилия в отношении представителя власти". Суд изберет ему меру пресечения, следователи настаивают на домашнем аресте.

"Приколисту" грозит лишение свободы или или пять лет принудительных работ.