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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В московском метро пассажир поиздевался над бойцом Росгвардии

Текст: Сергей Бабкин

Против пассажира московского метро возбуждено уголовное дело за насилие над представителем власти. Судя по видео в соцсетях, мужчина ради эффектного видео схватил бойца Росгвардии за талию и перенес на несколько метров.

Герой видео явно работал на камеру, снимавшую его на станции "Сухаревская". Парень с бородой подкрался со спины к сотруднику правоохранительных органов и поднял его. Патрульные прервали номер "шутника".

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Подозреваемому предъявили обвинение по статье 318 УК РФ - "Применение насилия в отношении представителя власти". Суд изберет ему меру пресечения, следователи настаивают на домашнем аресте.

"Приколисту" грозит лишение свободы или или пять лет принудительных работ.

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